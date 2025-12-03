ЕС принял предварительное соглашение о запрете на импорт российского газа

В ЕС приняли предварительное соглашение о запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводных поставок из России. Это следует из публикации на сайте Совета ЕС.

Регламент предусматривает поэтапный отказ от поставок российского сырья. Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с конца 2026 года, а на поставки трубопроводного газа — с осени 2027 года. При этом импорт газа из России будет запрещен спустя шесть недель после вступления регламента в силу с учетом переходного периода для действующих контрактов.

Для долгосрочных соглашений по СПГ запрет начнет действовать с 1 января 2027 года, согласно условиям 19-го пакета санкций. По долгосрочным контрактам на трубопроводный газ он вступит в силу 30 сентября 2027 года при условии достижения необходимых уровней заполненности хранилищ.

В октябре Совет ЕС одобрил план поэтапного отказа от российского газа с 2026-го с переходным периодом до 2028 года. Против документа выступали Венгрия и Словакия. Будапешт заявлял, что не намерен отказываться от российских поставок, поскольку это нанесет экономический ущерб стране в $10 млрд.