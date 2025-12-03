Фицо: Словакия снова будет голосовать против запрета на импорт СПГ из России

Представители Словакии в декабре будут повторно голосовать против запрета на импорт российского газа в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо журналистам.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас принимаются идеологические решения, которые нам чрезвычайно вредят… Окончательное голосование будет в декабре, где наш представитель получит четкую инструкцию опять голосовать против»,— рассказал господин Фицо (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что Словакия голосовала против мер и решений плана ЕС REPowerEU на всех заседаниях.

В августе словацкий премьер-министр поручил правительству страны изучить возможность для обжалования решения ЕС по ограничению импорта газа из России в случае, если для Словакии не сделают исключение или страна не добьется компенсации.

Сегодня в ЕС предварительно согласовали запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводных поставок из России. Полный запрет на поставку СПГ вступит в силу с конца 2026 года, а на импорт трубопроводного газа — с осени 2027 года.

В конце октября Совет ЕС одобрил план поэтапного отказа от российского газа с 2026 года. Против документа выступили Венгрия и Словакия.