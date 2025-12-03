Открытие новой развязки на Северном обходе Ростова запланировано на 5 декабря

В Аксайском районе 5 декабря, рядом с п. Темерницкий, откроется новая дорожная развязка «Северный радиус», которая станет частью Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Длина нового участка кольцевой дороги составляет 14 км, а общая сумма инвестиций в проект — 2,5 млрд руб.

Строить развязку начали в 2024 году, в то время как работы над Северным радиусом начались еще в 2022 году. Новая эстакада станет третьим значительным объектом в рамках этого проекта, после уже построенного моста через Ростовское море и двух ранее открытых развязок.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию развязки обеспечит оптимизацию транспортных потоков и снизит нагрузку на дороги, ведущие к городу.

Наталья Белоштейн