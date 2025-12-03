В России существует угроза проведения новой пенсионной реформы, обусловленная демографическим дисбалансом. Об этом сообщили аналитики Института экономики РАН. По их данным, проблема заключается в том, что число работающих людей сокращается, тогда как количество пенсионеров увеличивается. Кубанский политолог Григорий Киселев считает, что вряд ли правительство в ближайшее время пойдет на такую меру.

Григорий Киселев

Фото: предоставлено автором

«Вопрос повышения пенсионного возраста связан с увеличением нагрузки на бюджет, из которого приходится брать недостающую часть на пенсии, и принципа формирования пенсии, которую по факту делает работающее население, а не сам пенсионер за свою жизнь. Дополнительно растет продолжительность жизни, притом, что демографические ямы остались, и сейчас мы их испытаем, так как дети того периода становятся активными гражданами.

Говорить о повышении пенсионного возраста преждевременно. Полагаю, финансовый блок пойдет на другие шаги, чтобы минимизировать нагрузку на бюджет.

Сейчас уже и так находятся новые методы сбора средств, планируется сокращение льгот и послаблений определенным категориям, повышаются действующие сборы.

Также надо следить за демографической ситуацией и политикой финблока правительства РФ. Вполне возможно, что после ослабления давления на Россию будет рост благополучия граждан, улучшится состояние и настроение, и на фоне этого больше людей будут готовы к беременности. Также финблок может простимулировать материально продление момента выхода людей на пенсию.

Одним словом, инструментарий есть, путей развития множество, потому остается только следить, по какому пути пойдет кабмин.

Повышение пенсионного возраста будет негативно воспринято, потому я сомневаюсь, что в краткосрочной перспективе на такую меру пойдут.

Тем более, сейчас Россия и так испытывает сильное внешнее давление, из-за чего у жителей могут быть пессимистичные настроения.

В таких условиях наоборот важно давать послабления, поводы для радости, обрисовывать позитивные контуры будущего, к которым мы действительно идем, обозначать точки роста, которые есть уже сейчас».