В Новочеркасске нашли оставленного в коляске младенца

В Новочеркасске местные жители обнаружили оставленного в коляске младенца в подъезде одного из жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ребенка забрали сотрудники полиции и доставили его в больницу для осмотра. По информации правоохранителей, жизни и здоровью младенца в настоящее время ничего не угрожает. Личности законных представителей ребенка устанавливаются. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев