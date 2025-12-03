Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новочеркасске нашли оставленного в коляске младенца

В Новочеркасске местные жители обнаружили оставленного в коляске младенца в подъезде одного из жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ребенка забрали сотрудники полиции и доставили его в больницу для осмотра. По информации правоохранителей, жизни и здоровью младенца в настоящее время ничего не угрожает. Личности законных представителей ребенка устанавливаются. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев

