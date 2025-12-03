Житель Симферополя обвиняется в убийстве супруги и сокрытии ее тела

45-летний житель Симферополя обвиняется в убийстве своей супруги и сокрытии ее тела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

В октябре 2025 года обвиняемый подал в полицию заявление об исчезновении своей 41-летней жены. На связь она не выходила, и никакой информации о ее месте нахождения не было известно. После этого следователи, следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска совместно с добровольческими отрядами «Поиск Крым», «Вектор» и региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей начали масштабные поиски пропавшей. Во время расследования отрабатывались возможные причины ее ухода, разные версии, в том числе совершения преступления в отношении нее.

Впоследствии следователи отдела по Киевскому району собрали неопровержимые доказательства причастности супруга к исчезновению женщины. Установлено, что в начале октября этого года между ними произошла ссора на почве ревности, во время которой фигурант задушил супругу. После этого он вывез тело в степную зону рядом с селом Трудовое и сбросил его в канаву. Симферополец также снял с мертвой жены кольца, которые сдал в ломбард, где их впоследствии нашли и изъяли следователи.

После проведения необходимых следственных мероприятий назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей.

Алина Зорина