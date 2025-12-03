В Новороссийске третий день тлеет мусорный полигон «Терра-Н»

Возгорание на мусорном полигоне в Борисовке не ликвидировано. Как сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков, площадь тления на полигоне ТКО составляет 220 кв. м.

Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

В настоящее время, по словам Гаврикова, на мусорном полигоне «Терра-Н» производится пролив и осуществляется отсыпка грунта. Специалисты выполнили десять рейсов, засыпав в тело полигона 100 куб. м земли.

О локализации пожара горе Щелба Александр Гавриков заявил вечером 2 декабря, а возгорание было зафиксировано 1 декабря. При локализации пожар разошелся на площадь 220 кв. м.

София Моисеенко