На капремонт ЦРБ Семикаракорского района направят 1 млрд рублей

Из областного и федерального бюджетов на капитальный ремонт ЦРБ Семикаракорского района направят 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Зданию уже более 40 лет, его износ составляет почти 60%. При этом в лечебном учреждении наблюдаются 47 тыс. пациентов, девять тыс. из которых дети.

В 2024 году было проведено укрепление грунтов под зданием детского отделения. В этом году работы продолжены: укреплены грунты под зданием стационара и переходной галереей, заменены оконные блоки, идет монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

Завершить все строительно-монтажные работы планируют до конца 2027 года.

