Депутат Делягин: в Госдуму внесены законопроекты против «схемы Долиной»

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроекты, направленные против мошеннических операций по типу «схемы Долиной». Об этом «Ленте.ру» сообщил зампредседателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Зампредседателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам парламентария, кейс с квартирой певицы Ларисы Долиной — «это не частный характер». Он указал, что за первое полугодие 2025-го «более 5,8 тысячи дел открыто» МВД. В то же время статистика показывает, что в 80% случаев суды принимают решения в пользу изначальных владельцев недвижимости, добавил депутат. Он пояснил, что продавцы квартир заявляют суду, что в момент сделки были под влиянием мошенников.

Господин Делягин сообщил, что еще в феврале «СР» внесла законопроект об обязательности судебного депозита. Теперь же фракция внесла законопроект об обязательном периоде охлаждения в банках.

«Минимум семь дней должно пройти между периодом заключения сделки и периодом получения денег», — пояснил депутат. Он добавил, что можно «находиться в измененном состоянии сознания один день», но не бесконечно долго.

Также авторы инициативы считают, что продавец единственного жилья должен предоставлять справку о наличии места для проживания, например, у родственников. Помимо этого, в договоре купли-продажи должно отмечаться, что «деньги поступают только на счет продавца, а не иных лиц», рассказал депутат.

В начале недели Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблем со сделками на «вторичке». При этом глава комитета по защите семьи Нина Останина выступила против приглашения певицы. При обсуждении ситуации в Госдуме депутаты заметили в «деле Долиной» даже угрозу роста недоверия к государству.

