Останина выступила против приглашения Долиной в Госдуму

Председатель комитета Государственной думы (ГД) по защите семьи Нина Останина (КПРФ) выступила против приглашения певицы Ларисы Долиной в парламент на круглый стол, посвященный теме мошенничества при продаже вторичного жилья. Об этом сообщили источники «Ъ» в нижней палате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Останина попросила не приглашать звезд в парламент во время закрытого обсуждения повестки пленарного заседания. Депутат также обратилась к представителю Госдумы в Верховном суде Даниилу Бессарабову, чтобы он прояснил позицию судебной инстанции.

В обсуждении вопроса поучаствовал и спикер ГД Вячеслав Володин, он призвал депутатов «искать решение», а не «пиариться».

Ранее депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР) объявил о проведении 17 декабря круглого стола «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок». ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария сообщил, что на мероприятие в том числе приглашена и Лариса Долина.

Лариса Долина — участница громкого дела о мошенничестве при продаже вторичного жилья. По словам певицы, она продала элитную квартиру в Москве под воздействием мошенников. Артистке удалось отстоять недвижимость в суде, однако покупатели, которым не было известно о мошеннической составляющей сделке, остались ни с чем.

Подробнее о резонансном деле — в материале «Долина рисков».

Степан Мельчаков