Госдума перешла от честного к общему

Первая пленарная неделя декабря в Госдуме началась с обсуждения вызвавшего широкий общественный резонанс дела Ларисы Долиной. История со знаменитой певицей, сумевшей вернуть через суд проданное под нажимом мошенников элитное жилье, дала депутатам повод порассуждать о справедливости, равенстве всех перед законом и доверии граждан к государству. Что же касается сути дела, то в ней парламентарии попросили разобраться председателя Верховного суда (ВС) Игоря Краснова, пообещав помочь и собственными законодательными инициативами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель комитета Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, руководитель фракции «Единой России» в Думе Владимир Васильев и полномочный представитель правительства в Думе Александр Синенко во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: председатель комитета Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, руководитель фракции «Единой России» в Думе Владимир Васильев и полномочный представитель правительства в Думе Александр Синенко во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О «деле Долиной» депутаты заговорили еще перед пленарным заседанием 2 декабря. На пресс-подходе вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков сообщил журналистам, что вместе с коллегами по фракции обратился к Игорю Краснову. Депутаты просят его сориентировать суды на то, чтобы при установлении виновных лиц ущерб добросовестному покупателю возмещался за счет мошенников.

Лариса Долина стала потерпевшей в громком уголовном деле о мошенничестве: по ее словам, она продала элитную квартиру в Москве под воздействием мошенников и отдала им вырученные деньги. Певице в итоге удалось вернуть недвижимость через суд, однако покупательница, которой не было известно о мошеннической составляющей сделки, осталась и без денег, и без квартиры. Решение суда вызвало в обществе бурную критику и даже попытки «отмены» артистки.

С упоминания того же дела началась и сама пленарка: глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) попросила представителя Госдумы в ВС Даниила Бессарабова («Единая Россия») выяснить позицию суда по этому вопросу. Спикер Вячеслав Володин («Единая Россия») с идеей проконсультироваться с ВС согласился, но призвал депутатов не «пиариться», а «искать решение». Ранее среди таких возможных решений он называл введение недельного «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью.

Наконец, в ходе выступлений от фракций ту же тему вновь подняли «Новые люди», теперь уже в лице депутата Владимира Плякина. Он подчеркнул, что подобные дела «копились годами», по всей стране уже «как минимум 3 тыс. таких спорных сделок», а общественное обсуждение возникло, только когда аналогичная история произошла с известной личностью.

В результате из-за дела госпожи Долиной и ему подобных россияне начинают бояться покупать жилье на вторичном рынке, а это уже становится «вопросом доверия к государству», резюмировал парламентарий.

С подобными оценками согласились и другие опрошенные “Ъ” депутаты. Так, глава комитета по социальной политике, внефракционный депутат Ярослав Нилов напомнил, что «дело Долиной» всколыхнуло общество: «Люди начали записывать какие-то ролики, устраивать флешмобы, высказываться. Очевидно, в обществе очень высокий запрос на справедливость. А причиной всему стала ситуация с имущественными правами и вопросом, насколько защищен простой человек».

Коммунисты тоже убеждены, что «слабая и неопределенная позиция государства в этой ситуации недопустима». «Государство обязано защищать своих граждан и гарантировать им безопасность. И, конечно, должен торжествовать принцип: все граждане равны перед законом»,— заявил Юрий Афонин (КПРФ). А его однопартиец, глава комитета по собственности Сергей Гаврилов отметил, что после «дела Долиной» «разговор о сделках с жильем окончательно вышел из узкого юридического круга».

Есть у депутатов и конкретные законодательные предложения.

Например, тот же Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, по которому право собственности в подобных случаях не должно возвращаться к продавцу, пока деньги не вернутся к покупателю. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, как рассказала “Ъ” заместитель руководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар, предложил ввести процедуру «безопасной сделки» при покупке жилья у пенсионеров: деньги покупателя временно удерживаются на спецсчете, а профильные службы обязаны в течение 30 дней подробно разъяснить продавцу все возможные риски. ЛДПР также будет добиваться признания недееспособными продавцов, которые, получив деньги, вдруг заявляют о непонимании сути сделки и пытаются оспорить договор задним числом в суде.

Наконец, в «Справедливой России» разработали свою инициативу о «периоде охлаждения», рассказал “Ъ” член фракции Михаил Делягин. Кроме того, эсеры намерены предложить запретить перевод средств на любой счет, кроме счета продавца, а при продаже единственного жилья обязать продавца предъявлять справку о том, что ему есть где жить. «Конечно, от неадекватности суда не защитит, как мы порой видим, никакой закон»,— оговорился депутат, добавив, что тоже обратился к председателю ВС с просьбой разработать рекомендации судам о рассмотрении подобных дел для защиты добросовестных приобретателей жилья.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба