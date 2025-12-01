Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблем со сделками на «вторичке»

Певицу Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме 17 декабря. Темой заседания заявлена «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев создал антикризисную рабочую группу по защите прав граждан, совершающих сделки с недвижимостью на вторичном рынке, об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе. Среди приглашенных на заседание в формате круглого стола — юристы и адвокаты, которые специализируются на жилищных вопросах, представители страховых организаций, Минюста и Росреестра, а также госпожа Долина.

Как заявил депутат ЛДПР, организация мероприятия приурочена к распространению новой мошеннической схемы. Ее суть в том, что владельцы жилья регистрируют сделку о продаже недвижимости и получают деньги. Затем через суд они требуют вернуть имущество, утверждая, что совершили сделку под влиянием мошенников. В свою очередь, добросовестный покупатель остается без приобретенного жилья и без вложенных в него денег.

«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности», — заявил Дмитрий Свищев (цитата по ТАСС).

В ходе заседания планируется предложение поправок о введении презумпции добросовестности покупателя в случае, если сделка прошла банковский контроль и нотариальное удостоверение.

Подробнее — в материалах “Ъ” «Долина рисков» и «Народная артистка заняла для мошенников»