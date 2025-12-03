В 2026 году в Казани на содержание автомобильных дорог, элементов обустройства и зеленых насаждений в Вахитовском и Приволжском районах планируют направить 608,1 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На содержание дорог в Вахитовском и Приволжском районах Казани выделят 608,1 млн

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ На содержание дорог в Вахитовском и Приволжском районах Казани выделят 608,1 млн

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Работы будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2026 года за счет бюджета города. Подрядчику предстоит обеспечить обслуживание улично-дорожной сети, включая улицы, переулки и внутриквартальные проезды, в зимний и летний периоды.

Заказчиком выступила администрация Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета Казани.

Ранее сообщалось, что на содержание дорог в Кировском и Московском районах выделят 373 млн руб., в Советском — 388,3 млн, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — 307,3 млн руб.

Анна Кайдалова