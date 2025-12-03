На содержание дорог в Кировском и Московском районах Казани выделят 373 млн

На содержание автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в Кировском и Московском районах в 2026 году выделят 373 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы охватят улицы, дороги, переулки и внутриквартальные проезды. Подрядчику предстоит обеспечить содержание улично-дорожной сети обоих районов в зимний и летний периоды. Работы будут проводиться с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Финансирование предусмотрено из бюджета города. Заказчиком выступила администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани.

Ранее сообщалось, что на содержание дорог Советского района Казани выделят 388,3 млн руб., а Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 307,3 млн руб.

Анна Кайдалова