На содержание дорог в Кировском и Московском районах Казани выделят 373 млн
На содержание автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в Кировском и Московском районах в 2026 году выделят 373 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
На содержание дорог в Кировском и Московском районах Казани выделят 373 млн
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Работы охватят улицы, дороги, переулки и внутриквартальные проезды. Подрядчику предстоит обеспечить содержание улично-дорожной сети обоих районов в зимний и летний периоды. Работы будут проводиться с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Финансирование предусмотрено из бюджета города. Заказчиком выступила администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани.
Ранее сообщалось, что на содержание дорог Советского района Казани выделят 388,3 млн руб., а Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 307,3 млн руб.