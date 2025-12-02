На содержание дорог Советского района Казани выделят 388,3 млн рублей

На содержание автомобильных дорог в 2026 году в Советском районе Казани направят 388,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы охватывают содержание дорог в зимний и летний периоды, обслуживание внутриквартальных проездов, а также содержание и ремонт ограждений безопасности и остановочных павильонов. Кроме того, подрядчик будет отвечать за уход за зелеными насаждениями улично-дорожной сети, обслуживание системы автополива и проведение ямочного ремонта.

Работы будут проводиться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета муниципального образования Казани.

Заказчиком является администрация Советского района исполнительного комитета муниципального образования города.

Ранее сообщалось, что на содержание автомобильных дорог в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах выделят 307,3 млн руб.

Анна Кайдалова