В Казани на содержание дорог в двух районах выделят 307,3 млн рублей
В Казани на содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов выделят 307,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Исполнителю необходимо заниматься обслуживанием и ремонтом ограждений безопасности, ремонтом остановок общественного транспорта и содержанием внутриквартальных проездов, туристической части и автодорог в зимний и летний периоды. Также нужно обеспечить обслуживание систем автоматического полива и ямочный ремонт дорог.
Работы будут проводиться с 1 января по 31 декабря. Закупка финансируется из бюджета муниципального образования Казани.
Заказчиком является администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета города.
Ранее сообщалось, что в Казани на наем дорожных рабочих потратят 18,4 млн руб.