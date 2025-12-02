В Казани на содержание дорог в двух районах выделят 307,3 млн рублей

В Казани на содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов выделят 307,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнителю необходимо заниматься обслуживанием и ремонтом ограждений безопасности, ремонтом остановок общественного транспорта и содержанием внутриквартальных проездов, туристической части и автодорог в зимний и летний периоды. Также нужно обеспечить обслуживание систем автоматического полива и ямочный ремонт дорог.

Работы будут проводиться с 1 января по 31 декабря. Закупка финансируется из бюджета муниципального образования Казани.

Заказчиком является администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета города.

Ранее сообщалось, что в Казани на наем дорожных рабочих потратят 18,4 млн руб.

Анна Кайдалова