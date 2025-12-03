Жителя Белореченского района осудили на 16 лет за изнасилование школьницы

23-летнего жителя Белореченского района признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что в марте 2024 года подсудимый, который ранее был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, находился рядом со своим домом вместе со школьницей. Он силой завел ее в дом, где изнасиловал.

На время расследования фигурант находился под стражей. Поскольку ранее он был осужден за аналогичное преступление, следователь обратился в органы, занимающиеся профилактикой рецидивов, с просьбой принять меры для устранения факторов, способствовавших его совершению.

Житель Белореченского района признан виновным по п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ (преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней). Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему на 18 лет заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, либо обслуживанием детских учреждений. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина