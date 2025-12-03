На Дону циркулируют семь негриппозных вирусов

Уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области не превышает пороговых значений, в регионе циркулируют семь вирусов негриппозной этиологии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди выявленных инфекций были отмечены аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Кроме того, зафиксированы единичные случаи гриппа.

По информации ведомства на 27 ноября, против сезонного гриппа в регионе привились более 2,3 млн человек, что составляет 55,6% от общей численности населения области.

Наталья Белоштейн