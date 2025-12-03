Жительницу Севастополя будут судить за повреждение археологического объекта

Прокуратура Севастополя направила в суд дело против 49-летней местной жительницы, которая повредила культурный слой объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней» конца IV в. до н. э. — I в. н. э., проводя земляные работы на своем участке без необходимых разрешений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Севастополя.

Обвиняемой инкриминируют повреждение объекта археологического наследия федерального значения. По версии следствия, жительница Севастополя приобрела земельный участок в районе Монастырской балки, зная о его расположении в границах охраняемой территории.

С марта по апрель 2025 года она организовала земляные работы с применением тяжелой техники без проектной документации, археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы. В результате был частично поврежден и уничтожен верхний пласт культурного слоя на общей площади свыше 260 кв. м на глубину до 20 см.

Согласно заключению судебной историко-культурной экспертизы, для проведения спасательных археологических раскопок потребуется более 1,5 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Дело направлено в Балаклавский районный суд города.

Алина Зорина