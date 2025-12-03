Бывший сотрудник минприроды Дона погиб в зоне СВО

Бывший сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Валерий Никипелов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области

Валерий Никипелов работал в министерстве около 20 лет, занимая должность в управлении развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира. В 2024 году Валерий Никипелов добровольцем отправился в зону СВО. Прощание с военнослужащим состоялось накануне, 2 декабря.

Константин Соловьев