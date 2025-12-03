Экспорт ГК «Ренна» увеличился на 11%

Группа компаний «Ренна» увеличила экспорт молочной продукции на 11% с начала 2025 года, поставив за рубеж 38 млн единиц товаров общим весом 10,5 тыс. т. Доля зарубежных поставок составила 4,6% от общего объема производства, сообщает пресс-служба группы компаний.

За отчетный период компания реализовала более 880 млн единиц продукции общим весом свыше 230 тыс. т. Основу экспорта составляют сгущенное молоко и мороженое.

«Сегодня мы реализуем за пределами России широкий ассортимент продукции под брендами "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское"»,— рассказал заместитель генерального директора по стратегическому управлению ГК «Ренна» Игорь Лилеев. По его словам, в линейку входят цельномолочная продукция и молочные десерты, однако главными экспортными товарами остаются сгущенка и мороженое.

«Благодаря длительному сроку годности мы можем доставлять эти продукты в более удаленные страны. Что же касается ближайших соседей, там мы представлены максимально широко — в некоторые поставляем даже молоко»,— добавил господин Лилеев.

Сейчас компания сотрудничает более чем с 20 государствами. Среди основных партнеров — Узбекистан, Казахстан, Армения и Азербайджан. При этом география продаж продолжает увеличиваться. Кроме того, ГК «Ренна» ведет переговоры по нескольким новым экспортным направлениям. Старт отгрузок ожидается в первой половине 2026 года.

Алина Зорина