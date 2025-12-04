Корпоративный университет РЖД создан 1 июля 2010 года. За 15 лет он стал важной частью системы железнодорожного образования, динамично развиваясь вместе с компанией «Российские железные дороги» и оказывая образовательную поддержку достижению стратегических целей холдинга.

В портфеле университета — комплексные образовательные решения для развития корпоративных компетенций и различных навыков управленцев, отраслевые программы, стратегические и коммуникационные сессии, технологические экспедиции на объектах РЖД и партнеров. Аудитория слушателей включает руководителей всех уровней, перспективных специалистов, молодежь и управленцев зарубежных железных дорог.

За 15 лет сформирована масштабная экосистема партнерств: железнодорожные университеты, академические вузы, бизнес-школы и отраслевые ассоциации.

Ключевые показатели: