Контекст
Корпоративный университет РЖД создан 1 июля 2010 года. За 15 лет он стал важной частью системы железнодорожного образования, динамично развиваясь вместе с компанией «Российские железные дороги» и оказывая образовательную поддержку достижению стратегических целей холдинга.
В портфеле университета — комплексные образовательные решения для развития корпоративных компетенций и различных навыков управленцев, отраслевые программы, стратегические и коммуникационные сессии, технологические экспедиции на объектах РЖД и партнеров. Аудитория слушателей включает руководителей всех уровней, перспективных специалистов, молодежь и управленцев зарубежных железных дорог.
За 15 лет сформирована масштабная экосистема партнерств: железнодорожные университеты, академические вузы, бизнес-школы и отраслевые ассоциации.
Ключевые показатели:
- 900 000+ раз руководители и специалисты компании «РЖД» становились слушателями.
- 300+ программ и образовательных решений.
- 40% программ ежегодно актуализируется под задачи бизнеса.
- 50+ учебных групп в неделю.
- «Лидеры учат лидеров»: 40 топ-менеджеров РЖД проводят обучение по программам.
- 37 международных и российских профессиональных наград, в том числе:
- в 2021 году получил премию GlobalCCU Awards-2021 как лучший корпоративный университет мира