Корпоративный университет РЖД создан 1 июля 2010 года. За 15 лет он стал важной частью системы железнодорожного образования, динамично развиваясь вместе с компанией «Российские железные дороги» и оказывая образовательную поддержку достижению стратегических целей холдинга.

В портфеле университета — комплексные образовательные решения для развития корпоративных компетенций и различных навыков управленцев, отраслевые программы, стратегические и коммуникационные сессии, технологические экспедиции на объектах РЖД и партнеров. Аудитория слушателей включает руководителей всех уровней, перспективных специалистов, молодежь и управленцев зарубежных железных дорог.

За 15 лет сформирована масштабная экосистема партнерств: железнодорожные университеты, академические вузы, бизнес-школы и отраслевые ассоциации.

Ключевые показатели:

  • 900 000+ раз руководители и специалисты компании «РЖД» становились слушателями.
  • 300+ программ и образовательных решений.
  • 40% программ ежегодно актуализируется под задачи бизнеса.
  • 50+ учебных групп в неделю.
  • «Лидеры учат лидеров»: 40 топ-менеджеров РЖД проводят обучение по программам.
  • 37 международных и российских профессиональных наград, в том числе:
  • в 2021 году получил премию GlobalCCU Awards-2021 как лучший корпоративный университет мира

