В Сочи задержан подозреваемый в убийстве и сексуальных преступлениях 20-летней давности

В Сочи задержан 43-летний мужчина, которого следствие считает причастным к жестокому убийству и преступлениям против половой неприкосновенности 19-летней жительницы Нижегородской области, произошедшим в августе 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Дело почти два десятилетия оставалось нераскрытым: личность преступника установить не удавалось, хотя на теле погибшей были обнаружены биологические следы. Эксперты выделили ДНК-профиль неизвестного мужчины, но сравнение с подозреваемыми совпадений не дало.

Материалы вновь подняли в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию старых преступлений. Криминалисты проанализировали доказательства повторно и направили ранее выделенный ДНК-профиль в экспертно-криминалистический центр МВД. Специалисты установили совпадение с данными мужчины, ранее судимого за аналогичное преступление.

После проверки его родственных связей и контактов оперативники вычислили местонахождение фигуранта в Абинском районе. Мужчину задержали и доставили на допрос, где он признал причастность к убийству и сексуальному насилию, подтвердив показания при проверке на месте.

По версии следствия, ночью 24 августа 2004 года подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, познакомился с девушкой в Адлерском районе, отвел ее в безлюдное место, избил, совершил сексуальное насилие и задушил фрагментом ее одежды.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает собирать доказательства.

Анна Гречко