В Ростове начали ремонтировать ливневки

В Ростове-на-Дону началась масштабная реконструкция ливневой канализации, включающая расчистку системы, ремонт первого бассейна и передачу бесхозных объектов в муниципальную собственность. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Александр Скрябин. Для определения сроков и ответственных за передачу имущества власти разработают специальный регламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По словам господина Скрябина, приоритетным направлением стала Привокзальная площадь, которая регулярно затапливается во время сильных дождей. «Мы выполнили ряд работ по благоустройству: привели в порядок тротуары, проезжую часть и систему ливневой канализации — провели очистку системы и закупили новое насосное оборудование», — написал глава города.

Скрябин уточнил: «Администрация Ростова и «РЖД» объединили усилия для создания комплекса мероприятий, направленных на предотвращение подтоплений в будущем».

Валентина Любашенко