Кубанские компании установили почти 60% солнечных электростанций в ЮФО

Краснодарский край стал лидером среди регионов Южного федерального округа по количеству новых солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию в 2025 году. На его долю пришлось 59,3% всех коммерческих солнечных объектов, запущенных в округе, пишет «Эксперт Юг».

В регионе активнее всего солнечные панели внедряют три отрасли: коммерческая недвижимость (49,4%), агропромышленный комплекс (26,2%) и промышленные предприятия (14,7%). Рост тарифов на электроэнергию и другие экономические факторы вынуждают компании искать пути снижения затрат.

«По нашим подсчетам, спрос на солнечные установки со стороны компаний за год вырос на четверть. Учитывая рост НДС с 2026 года, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится»,— прокомментировала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Согласно исследованию, суммарная мощность корпоративных электростанций на юге России приблизилась к 50 МВт. Основным драйвером перехода стало желание предприятий снизить расходы на электричество и минимизировать риски перебоев с энергоснабжением.

В топ-5 регионов Южного федерального округа по установке корпоративных солнечных электростанций входят Ростовская область (17,6%), Волгоградская область (7,6%), Республика Адыгея (6,1%) и Астраханская область (3,4%).

Алина Зорина