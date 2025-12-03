ВТБ предоставит курским властям в кредит 3 млрд рублей

ПАО Банк ВТБ предоставит министерству финансов и бюджетного контроля Курской области возобновляемую кредитную линию с лимитом в 3 млрд руб. на срок два года. Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В аукционе участвовали две финансовые организации. Победу одержал ВТБ, оценивший свои услуги в 1,19 млрд руб., при том что предложение конкурента составило 1,2 млрд руб. Начальная максимальная цена контракта была определена в размере 1,23 млрд руб. Финансирование предоставляется за счет областного бюджета, процентная ставка — плавающая.

Кредитные средства, как указано в документации, будут направлены на покрытие дефицита регионального бюджета и исполнение долговых обязательств области.

В середине ноября стало известно, что ВТБ получил право на открытие мэрии Курска кредитной линии с лимитом 200 млн руб.

Накануне сообщалось, что минфин Курской области объявил закупку на открытие невозобновляемой линии с лимитом 2,5 млрд руб. Начальная цена контракта — 137 млн руб.

Анна Швечикова