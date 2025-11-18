ВТБ откроет мэрии Курска кредитную линию на 200 млн рублей

ПАО Банк «ВТБ» (контрольный пакет акций у Росимущества) выиграло аукцион на предоставление мэрии Курска кредитной линии с лимитом в 200 млн руб. Контракт с банком заключили по цене 38,4 млн руб. при начальной 40,6 млн. Документ опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в торгах приняли участие два банка. Название второго не раскрывается. Он снизил начальную цену контракта до 40,4 млн руб.

Срок действия кредитной линии для курских властей — год. Процентная ставка — плавающая.

Заем необходим мэрии, чтобы покрыть дефицит муниципального бюджета и погасить долговые обязательства.

С начала года мэрией Курска было объявлено 16 аукционов на открытие кредитных линий на общую сумму 5 млрд руб. Четыре из них не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще четыре контракта со Сбербанком на 1,3 млрд руб. исполнены и расторгнуты. Два контракта на 250 млн руб. достались Совкомбанку, один на 300 млн руб. — банку ПСБ.

Алина Морозова