Курская область ищет подрядчика на открытие кредитной линии на 2,5 млрд рублей
Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области объявило аукцион на поиск подрядчика для открытия невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2,5 млрд руб. Начальная цена контракта — 137 млн руб., следует из данных на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Источник финансирования — облбюджет. Срок действия кредитной линии — 100 дней. Процентная ставка — плавающая. Средства планируется направить на покрытие дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств.
Заявки принимаются до 8 декабря, итоги подведут 10-го.
В середине ноября стало известно, что ВТБ получил право на открытие мэрии Курска кредитной линии с лимитом 200 млн руб.