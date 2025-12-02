Курская область ищет подрядчика на открытие кредитной линии на 2,5 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области объявило аукцион на поиск подрядчика для открытия невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2,5 млрд руб. Начальная цена контракта — 137 млн руб., следует из данных на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Срок действия кредитной линии — 100 дней. Процентная ставка — плавающая. Средства планируется направить на покрытие дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств.

Заявки принимаются до 8 декабря, итоги подведут 10-го.

В середине ноября стало известно, что ВТБ получил право на открытие мэрии Курска кредитной линии с лимитом 200 млн руб.

Кабира Гасанова