Курские власти ищут подрядчика для открытия кредитной линии на 3 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области ищет подрядчика для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом 3 млрд руб. на два года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Начальная цена контракта — 1,2 млрд руб. Процентная ставка — плавающая. Кредит необходим министерству, чтобы покрыть дефицит областного бюджета и погасить долговые обязательства.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 ноября, итоги подведут 18-го.

В середине октября мэрия Курска объявила аукцион на открытие городу кредитной линии с лимитом 200 млн руб. на год. Итоги этих торгов планируют подвести 31 октября.

