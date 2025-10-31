Курские власти ищут подрядчика для открытия кредитной линии на 3 млрд рублей
Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области ищет подрядчика для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом 3 млрд руб. на два года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Источник финансирования — облбюджет. Начальная цена контракта — 1,2 млрд руб. Процентная ставка — плавающая. Кредит необходим министерству, чтобы покрыть дефицит областного бюджета и погасить долговые обязательства.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 ноября, итоги подведут 18-го.
В середине октября мэрия Курска объявила аукцион на открытие городу кредитной линии с лимитом 200 млн руб. на год. Итоги этих торгов планируют подвести 31 октября.