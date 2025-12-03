Гол Гаврикова в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Далласом»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Даллас Старс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 3:2. Автором победной шайбы в овертайме стал российский защитник Владислав Гавриков.

Также в составе «Рейнджерс» голы забили Карсон Суси и Уильям Кулле. Две результативные передачи в свой актив записал российский форвард Артемий Панарин. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 23 из 25 бросков. У «Далласа» шайбы забросили Кайл Капобьянко и Микко Рантанен.

В других матчах дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома оказался сильнее «Тампа-Бей Лайтнинг» — 2:1. В составе хозяев голевым пасом отметился форвард Максим Шабанов. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою девятиматчевую серию с набранными очками.

«Детройт» на своей площадке с минимальным преимуществом обыграл «Бостон Брюинс» (5:4). Заброшенной шайбой отличился нападающий Марат Хуснутдинов. Также результативный пас на счету защитника «Бостона» Никиты Задорова.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» потерпел домашнее поражение (4:1) от «Торонто Мейпл Лифс» и опустился на последнее место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков.

Защитник «Оттава Сенаторс» Артем Зуб забил гол в гостевом матче против «Монреаль Канадиенс». Его команда одержала победу со счетом 5:2.

«Нэшвилл Предаторс» дома одолел «Калгари Флеймс» — 5:1. Форвард победившей команды Федор Свечков записал в свой актив передачу.

«Вегас Голден Найтс» по буллитам переиграл «Чикаго Блэкхокс» в домашнем матче — 4:3. Голом и передачей в составе победителей отличился форвард Иван Барбашев. Нападающий Павел Дорофеев реализовал бросок в серии послематчевых буллитов. Свою первую игру в НХЛ после вынесения оправдательного приговора по делу об изнасиловании провел вратарь «Вегаса» Картер Харт. Он отразил 27 из 30 бросков.

Таисия Орлова