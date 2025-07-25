Хоккеисты победили судейским решением

Судебный процесс по делу о сексуализированном насилии, фигурантами которого были пять канадских хоккеистов, завершился оправдательным приговором. Высший суд Онтарио не смог признать показания истца «надежными или заслуживающими доверия». Хотя спортсменам удалось отстоять свою невиновность, с профессиональной точки зрения они еще не восстановлены в правах. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказала им в возможности вернуться в клубы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майкл Маклауд (слева) Фото: Carlos Osorio / Reuters Алекс Форментон (слева) Фото: Carlos Osorio / Reuters Картер Харт Фото: Carlos Osorio / Reuters Диллон Дюбе Фото: Carlos Osorio / Reuters Кэл Фут Фото: Carlos Osorio / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Майкл Маклауд (слева) Фото: Carlos Osorio / Reuters Алекс Форментон (слева) Фото: Carlos Osorio / Reuters Картер Харт Фото: Carlos Osorio / Reuters Диллон Дюбе Фото: Carlos Osorio / Reuters Кэл Фут Фото: Carlos Osorio / Reuters

В четверг, 24 июля, в Высшем суде Лондона (провинция Онтарио) завершился громкий судебный процесс над пятью хоккеистами — Майклом Маклаудом, Кэлом Футом, Диллоном Дюбе, Картером Хартом и Алексом Форментоном. Их обвиняли в сексуализированном насилии, а Майкла Маклауда — еще и в вовлечении в совершение преступления. Обвинения были выдвинуты в январе 2024 года и строились на показаниях потерпевшей, 24-летней девушки, которая в деле фигурирует как Е. М. Она утверждала, что стала жертвой сексуализированного насилия 18 июня 2018 года в номере одного из отелей Лондона (в городе проходила вечеринка, посвященная победе сборной Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею).

По версии обвинения, Е.М. выпивала в одном из баров Лондона, куда пришла вместе с другом. Позже в том же заведении она встретила Майкла Маклауда. Двое потанцевали и решили уединиться в гостиничном номере, где занялись сексом по обоюдному согласию.

Ситуация вышла из-под контроля Е. М., когда в комнате стало появляться больше мужчин. Исходя из трактовки обвинения, каждый из пяти хоккеистов «вступал с Е. М. в половой акт без ее согласия на конкретные действия». На этом основании игрокам грозило до десяти лет лишения свободы.

Процесс шел тяжело. Уже 25 апреля, через три дня после начала, он был аннулирован, по ходу рассмотрения было распущено две коллегии присяжных. В итоге рассматривала дело и выносила вердикт судья Мария Каррочча. Она сообщила, что показания Е. М. не были признаны «надежными или заслуживающими доверия». Судья указала на то, что Е. М. не искала помощи, не пыталась покинуть комнату, не отвечала на звонки и сообщения друга, который сопровождал ее в баре. Когда знакомый Е. М. все же смог установить с ней связь, она ответила, что все было в порядке. Из свидетельств Е. М. также следовало, что она постаралась «войти в роль порнозвезды», чтобы «пережить ночь». Девушка призналась, что никто физически не принуждал ее к участию, но количество людей и атмосфера в комнате создавали у нее ощущение, будто у нее не было выбора. При этом она уточнила, что мужчины «скорее всего, не стали бы ее останавливать физически», если бы она решила уйти.

Мария Каррочча также остановилась на показаниях свидетелей. Хоккеисты Тайлер Стинберген и Бретт Хауден рассказали, что Е. М. в ту ночь «свободно говорила о том, чего конкретно хотела в сексуальном плане», «подначивала» мужчин и иногда называла их «тряпками» в ответ на пассивность. Судья также напомнила о том, что говорил каждый из обвиняемых. Так, по мнению Диллона Дюбе, Е. М. вела себя настолько развязно, что «скорее сама бы выгнала парней из комнаты, если бы ей что-то не нравилось». Словом, этот портрет потерпевшей никак не сходился с тем, что представил зрителям один из ее бывших адвокатов, подключившийся к прямой трансляции телеканала CBC. Последний назвал ее «застенчивой, тихой девушкой», «церковной мышкой».

В деле нашлись и другие нестыковки. Так, судье бросилось в глаза, что изначально Е. М. зачем-то приуменьшила свой вес почти на 9 кг. Ей показалось подозрительным и то, что потерпевшая, вспоминая о событиях, часто начинала с фразы «Я чувствую, что…», то есть «заполняла пробелы в памяти допущениями».

Некоторые показания девушки были признаны ложными после сопоставления ее слов с записями камер наблюдения. На основании тех же видео суд сделал вывод, что она «сильно преувеличила уровень своего опьянения». Перечислив еще множество деталей, госпожа Каррочча пришла к выводу, что согласие Е. М. на сексуальные активности «не было продиктовано страхом». По мнению судьи, Е. М. не выглядела испуганной и на записанном Майклом Маклаудом видео, на котором девушка признает факт обоюдного согласия (доказательством наличия согласия подобное видео считаться не может из-за вероятности, что слова были сказаны потерпевшей под давлением).

Впрочем, история на этом не заканчивается. Следующим шагом для спортсменов наверняка будет защита трудовых прав. Судебное разбирательство нанесло карьере каждого из них серьезный ущерб. Крепкие форварды команд НХЛ Майкл Маклауд и Диллон Дюбе с тех пор выступали в Континентальной хоккейной лиге (первый — за астанинский «Барыс» и омский «Авангард», второй — за минское «Динамо»). Кэла Фута занесло в чемпионат Словакии. Картер Харт в хоккей с тех пор и вовсе не играл. Дистанцировался от спорта и Алекс Форментон. После недолгого сотрудничества с одной из швейцарских команд он завершил карьеру и в последнее время работал на стройке в Онтарио.

Между тем клубы НХЛ не расторгали контракты с игроками, а лишь предоставили каждому бессрочный отпуск по личным обстоятельствам. Теперь в организации утверждают, что и оправдательного приговора для возвращения хоккеистов в лучшую лигу мира мало. Дело в тяжести обвинений и «неприемлемом» поведении игроков. «Мы проведем свой анализ и определим следующие шаги»,— сказано в пресс-релизе лиги. Ассоциация игроков НХЛ с такой позицией не согласилась. В заявлении профсоюза говорится, что такое решение лиги является нарушением коллективного соглашения, а хоккеисты «должны иметь возможность вернуться на рабочие места».

Роман Левищев