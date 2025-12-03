«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским баскетболистом Майком Муром

Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о заключении соглашения с 31-летним американским форвардом Майком Муром, который в этом сезоне выступал за турецкую «Каршияку». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: Telegram-канал ПБК «Локомотив-Кубань»

Майк Мур начал профессиональную карьеру осенью 2014 года и с тех пор играл в различных странах и лигах. В составе клуба «Бурос» он завоевал серебро чемпионата Швеции 2018/19, показывая в среднем 17,3 очка, 6,6 подбора и 2,0 передачи за матч.

В сезоне 2023/24 американец защищал цвета португальского «Спортинга», с которым дошел до второго группового раунда Кубка Европы ФИБА. Средние показатели игрока составили 13,8 очка и 4,6 подбора.

Год спустя Майк Мур продолжил участие в Кубке Европы ФИБА, но уже в составе бельгийского «Антверп Джайентс». В том розыгрыше он набрал 18,5 очка, сделал 3,7 подбора и 3,8 передачи.

В этом сезоне форвард играл в турецкой Суперлиге за «Каршияку». За шесть матчей он занял второе место в команде по результативности (11,0 очка) и времени на площадке (28,5 минуты), а также сделал 3,2 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата в среднем за игру.

«Майк Мур — атлетичный игрок на позицию 3-4-го номеров, обладающий стабильным броском как со средней, так и с дальней дистанции. Такой игрок нам нужен для улучшения качества ротации и усиления работы на щитах. Рассчитываем на Майка уже в ближайших матчах», — отметил вице-президент ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Пегушин.

Алина Зорина