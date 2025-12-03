Телематика в автомобилях заводит в тупик

Российский офис Porsche подтвердил проблему с блокировкой автомобилей в России. По их данным, автовладельцы действительно чаще стали обращаться в сервисы из-за трудностей с запуском двигателя. Однако количество жалоб минимальное, сказано в ответе изданию AutoNews. Ранее “Ъ FM” сообщал, что десятки владельцев Porsche по неизвестной причине не смогли завести свои авто. При этом за последние несколько лет неполадки у машин премиальных марок стали происходить чаще. “Ъ FM” изучил рынок и выяснил, как решаются эти проблемы. Подробности — у Юлии Савиной.

Перебои со связью в России дополнили длинный список проблем с телематикой, которые наблюдаются у машин ушедших брендов с начала 2023 года. В 2025-м даже китайские машины, которые поставляются в Россию неофициально, приезжают не просто с отключенным, а с физически устраненным блоком телематики, говорят в техцентрах. Это нужно чтобы машина не обменивалась данными с серверами производителя и случайно не подгрузила обновление, которое не поддерживается в России. Каждый такой случай обездвижит транспорт и потребует внушительную сумму на снятие блока. Перечень марок, которые еще реально без проблем обслуживать, печально короткий, заметил автор проекта AvtoRevizorro Кирилл Чернов: «На данный момент только BMW не висит в онлайне, то есть может существовать автономно. Авто не привязаны к серверам производителя и их можно обслуживать, условно, по старинке: просто что-то открутил, прикрутил, и машина поехала. Все Mercedes-Benz, весь VAG уже давно, еще до пандемии COVID-19 были онлайн. Машины на уровне платформы создавали так, что они должны постоянно обмениваться данными с серверами производителя. Та же самая проблема у Volvo».

Активация CarPlay и навигации для новой Audi Q7, например, стоит не менее 50 тыс. руб. Этот процесс займет не больше часа. А вот при потере ключа владельца ждут действительно серьезные затраты. Так, цена за один ключ на автомобиль Mercedes-Benz — от 250 тыс. руб. до 0,5 млн руб. Полный комплект обойдется уже в 1,5-2 млн руб., и на решение такой задачи потребуется полтора-два месяца. Однако некоторые не представленные официально бренды относятся к российскому рынку лояльно. Среди них, как ни парадоксально, Tesla. Новые Cybertruck можно купить в Москве по цене 16 млн руб. и выше. Проблем с обслуживанием и поддержкой авто не возникнет, уверяют в Moscow Tesla Club: «Пока что ни с одной машиной проблем не было. Заблокироваться Tesla может только в случае, если она была ввезена не совсем корректно, допустим, ее приобрели на аукционе битых автомобилей. И то, скорее, это будет даже не блокировка, а отзыв сертификатов, то есть ПО перестанет обновляться. Сама по себе машина превратиться в "кирпич" не сможет, то есть просто будет отсутствовать возможность обновления и поддержки со стороны сервера. Машина продолжит ездить. Cybertrack следует оформлять на юридическое лицо как грузовик, с НДС и коммерческим утильсбором».

В мае дистрибутор китайского бренда Li Auto обещал заблокировать машины, ввозимые альтернативными маршрутами. Чтобы избежать подобных проблем, машинам создаются так называемые зеркальные аккаунты. В них автомобили любых производителей получают прописку, например, Узбекистана или Киргизии. Аппаратно машина будет числиться там, правда, и функционал авто окажется ограничен, рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин: «Сама "большая тройка" производителей пытается с этим бороться. В момент, когда дилеры объявили, что покидают рынок, в частности, Mercedes-Benz отключил программное обеспечение на всех своих автомобилях, и машины, которые находились в шоу-румах, превратились в "кирпичи". Но они были разблокированы и проданы. Если бы у компании стояла задача реально заблокировать вообще все каналы, чтобы эти автомобили у нас не ездили, то их бы, и правда, оказалось невозможно завести».

Большая часть машин поставляется в Россию с азиатских и ближневосточных рынков. Часть потока идет напрямую из Европы и США. Все электронные блоки у этих машин выглядят одинаково, но для каждого региона производитель предлагает разное «железо» с учетом санкций и политической обстановки. И, как говорят сервисмены, чаще всего проблемы с машиной возникают из-за банальной некорректной русификации.

