Porsche отказались ехать

Владельцы Porsche в России пожаловались на программный сбой. Некоторые машины внезапно блокируются, и завести их удается только после манипуляций в сервисе. Водители вынуждены заказывать выездную диагностику или самостоятельно перевозить авто в сервис на эвакуаторе. При этом некоторые способы «оживить» транспорт спорные и могут еще больше навредить, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Автомобиль может заблокироваться внезапно, рассказал владелец Porsche из Санкт-Петербурга Александр: «У меня машина стоит третий день "кирпичом". Я потратил на это приличную часть времени в выходные, созванивался со всеми представителями. Авто просто стоит удачно, поэтому не требуется его сейчас дергать. Если люди где-то в более сложной ситуации оказались, на дорогах или выездах, то это, конечно, очень неприятно. Есть информация, что это Porsche заглушили автомобили через штатную систему сигнализации. Я доехал до пиццерии, вышел, забрал там заказ, сел обратно в машину, и все, она больше не заводилась. Два дня я потратил просто на то, чтобы разобраться, что произошло. Нигде никакой информации. Раньше такого нигде не было. Я думаю, что это очередной "звоночек", каким маркам стоит доверять, а каким — нет».

Сбой наблюдается на всех моделях Porsche, которые сошли с конвейера после 2013 года. На них установлена заводская спутниковая сигнализация VTS, которая и блокирует запуск авто. И причин может быть несколько, как и вариантов решения проблемы, рассказал владелец Porsche и автосервиса Krasava59 в Перми Дмитрий Ильиных: «Днем я приехал в центр города. Вышел в магазин, все было в штатном режиме. После сел в авто, завел его, двигатель поработал две секунды, и машина заглохла. Стартер крутится, но она не запускается. Вызвал эвакуатор, привез к себе в сервис, начал все разбирать. Все идеально, в том числе проводка. Потом уже как-то добрался до блока VTS сзади, который отвечает за штатную сигнализацию. Там полностью отцепляешь штекеры, батарейку, обратно собираешь все уже без этих разъемов, и машина завелась, ошибки все погасли. У моего товарища такая же ситуация случилась. Мне кажется, наверное, глушилки какие-то сработали, может, радиоволны совпали».

В сообществах автолюбителей обсуждают вариант удаления блока заводского иммобилайзера, чтобы избежать блокировок в дальнейшем. Стоимость такой услуги в специализированных сервисных центрах — около 50 тыс. руб. Однако отключив штатную сигнализацию, можно получить сбои в других блоках управления, говорит автоэлектрик AG Service Марк Духанов: «Снять заводской иммобилайзер либо охранный блок или запрограммировать систему на его обход в принципе невозможно. Она работает на взаимодействии между блоками, поэтому просто исключить один из них — такое развитие ситуации маловероятно. Почему именно так происходит на Porsche? Скорее всего, какой-либо конструктивный брак в системе, либо, возможно, это каким-то образом связано с тем, что сейчас глушат сети в некоторых городах, как-то реагирует система и распознает это как попытку взлома, то есть неправильный ключ она принимает. Если выскакивает ошибка или машина попадает в аварию, то происходит отключение аккумулятора на какое-то временя. В теории это возможно, да, система обнуляется, она "забывает" ошибки, и потом попытка пуска возможна. Сейчас глушат же не только определенные сети, но все протоколы связи. Между тем, по сути, между радиомодулем автомобиля и ключом тоже беспроводная связь».

В сервисных центрах “Ъ FM” рассказали о проблемах доступа к блоку управления и в других брендах концерна VAG. Ошибки, которые можно только прочитать, но нельзя сбросить, возникают у ряда последних моделей Audi и Volkswagen, в том числе у машин китайской сборки, которые завезены в Россию альтернативными маршрутами и оформлены на физлиц.

Астон О`Cалливан, Юлия Савина