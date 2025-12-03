Дело о лишении «УКИКО» лицензии в Челябинской области приостановили

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по делу о лишении лицензии управляющей компании «УКИКО», у которой недавно забрали все 546 домов в регионе. До вступления в законную силу решения по встречному иску к Госжилинспекции заявление ведомства рассматривать не будут, сообщает пресс-служба суда.

Государственная жилищная инспекция региона исключила сведения о домах, которыми управляла «УКИКО», из реестра лицензий в середине октября. Это произошло после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении директора компании Виктора Старокожева. Ведомство вскоре подало иск о лишении УК лицензии, а организация — о признании октябрьского решения инспекции недействительным.

На заседании 3 декабря по делу о лишении лицензии суд огласил резолютивную часть определения, приостановив производство до окончания другого дела. Кроме того, к делу решили привлечь региональную прокуратуру.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Виктора Старокожева задержали 6 августа. По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го директор компании направил в адрес собственников 558 многоквартирных домов платежные документы якобы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле УК не выполняла свои обязательства. Владельцы жилых и нежилых помещений перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб. Средства директор похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Компанию также привлекали за некачественное содержание домов в челябинском «Немецком квартале» и Тракторозаводском районе.

Виталина Ярховска