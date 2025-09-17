Руководство «УКИКО» оштрафовали за плохое содержание жилых домов в Челябинске

Государственная жилищная инспекция Челябинской области оштрафовала руководство подмосковной управляющей компании «УКИКО» за плохое содержание домов в Тракторозаводском районе. Сумма взыскания составила 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку работы управляющей компании организовали после жалоб жителей домов по улицам Савина,13 и Карпенко,10а. Во время проверки прокуратура и жилищная инспекция выяснили, что подвалы, инженерные коммуникации и крыши зданий находятся в плохом состоянии. Кроме того, УК не ремонтирует подъезды и не убирает придомовые территории.

Административное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 8 августа этого года компанией «УКИКО» руководит ООО «Гарантирующая управляющая организация Урала». До этого директором был Виктор Старокожев. В отношении него в начале августа возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го Виктор Старокожев направил собственникам 558 многоквартирных домов платежные документы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле управляющая компания не выполняла свои обязательства. Собственники перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб., которые директор похитил, считает следствие. В настоящий момент Виктор Старокожев находится под домашним арестом.

В сентябре «УКИКО» также оштрафовали на 250 тыс. руб. за плохое содержание домов №26 и 32 по улице Социалистической в Металлургическом районе.

Ольга Воробьева