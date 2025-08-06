В Челябинске завели дело о мошенничестве на директора подмосковной УК

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за ненадлежащего обслуживания жилых домов управляющей компанией, зарегистрированной в Московской области. Директора ООО «УКИКО» Виктора Старокожева задержали, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го Виктор Старокожев направил в адрес собственников 558 многоквартирных домов платежные документы якобы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле управляющая компания не выполняла свои обязательства. Владельцы жилых и нежилых помещений перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб. Средства директор организации похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Следователи провели обыски по местам жительства и работы Виктора Старокожева, в отношении него решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается сбор доказательств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УКИКО» зарегистрирована в Истре (Московская область) в 2022 году. Виктор Старокожев с марта прошлого года является владельцем и генеральным директором компании. Выручка организации за 2024-й составляет 143,2 млн руб., чистая прибыль — 13,2 млн руб.

В июле этого года Межрайонная ИФНС России № 32 по Свердловской области обратилась в региональный арбитражный суд с иском о признании господина Старокожева несостоятельным. Суд оставил заявление налогового органа без движения. Сумма требований составляет 3,8 млн руб.

Виталина Ярховска