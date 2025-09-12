В Челябинске оштрафовали управляющую компанию домов в «немецком квартале»

Главное управление Государственной жилищной инспекции Челябинской области оштрафовало на 250 тыс. руб. управляющую компанию ООО «УКИКО», директора которой подозревают во взяточничестве, за ненадлежащее содержание многоквартирного дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Ольга Воробьева

С жалобами на некачественное обслуживание обратились жители домов №26 и 32 по улице Социалистической, относящихся к «немецкому кварталу». Проверка показала, что у первого здания деформировался козырек входной группы над вторым подъездом, балконные плиты оголились до арматуры, отмостки разрушились, а на придомовой территории и в подъездах скапливается бытовой и строительный мусор. Во втором здании тоже оголены балконные плиты, а на территории разбросан мусор. Кроме того, у дома №32 нет некоторых элементов трубопровода, а целостность кровли нарушена. Прокуратура в отношении юридического лица возбудила административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Наказанием для организации стал штраф.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директора управляющей компании ООО «УКИКО» Виктора Старокожева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), задержали 6 августа. По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го директор компании направил в адрес собственников 558 многоквартирных домов платежные документы якобы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле УК не выполняла свои обязательства. Владельцы жилых и нежилых помещений перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб. Средства директор похитил и распорядился ими по своему усмотрению. До 6 октября господин Старокожев находится под домашним арестом.

Виталина Ярховска