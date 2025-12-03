Два игрока ПБК «Локомотив-Кубань» попали в топ-5 прогрессирующих игроков ВТБ

Единая лига ВТБ включила форвардов «Локомотива-Кубань» Антона Квитковских и Кирилла Темирова в рейтинг пяти самых прогрессирующих баскетболистов. Об этом сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Антон Квитковских благодаря яркому старту сезона закрепился в основном составе краснодарской команды в роли четвертого номера. Его время на площадке увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим чемпионатом. Форвард показывает стабильную игру — в 9 из 13 матчей он набрал от 10 очков и больше. Баскетболист установил личный рекорд по подборам (11) и оформил в сезоне уже два дабл-дабла.

Воспитанник клубной академии Кирилл Темиров в начале сезона 2025/26 превзошел свои карьерные достижения по эффективности (22), результативности (19), подборам (10) и голевым передачам (6). Особенно успешно он выступал в ноябре, внеся вклад в победную серию железнодорожников из пяти матчей. Оба спортсмена попадали в символическую пятерку лучших игроков недели лиги ВТБ.

5 декабря «Локомотив-Кубань» проведет домашний матч в Краснодаре против лидера чемпионата и многократного чемпиона России ЦСКА.

Алина Зорина