Бывшего генсека дипломатической службы ЕС задержали по делу о коррупции

Полиция Бельгии задержала бывшего генерального секретаря дипслужбы ЕС Стефано Саннино, сообщает l’Echo со ссылкой на источники в силовых структурах страны. Он был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель.

Экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters Экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Ранее в Брюсселе былазадержана бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и действующий ректор академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини.

По данным портала Euractiv, бельгийская полиция расследует дело о коррупции в Европейской службе внешних действий. Сотрудники правопорядка провели обыски в штаб-квартире ведомства в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах.

Расследование было инициировано после появления подозрений в неправомерном использовании бюджетных средств ЕС Колледжем Европы в 2021-2022 годах. Европейская прокуратура сообщила о задержании трех человек, которым вменяются мошенничество при закупках, коррупция и преступный конфликт интересов.