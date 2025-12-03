Бельгия раскритиковала план ЕК о выделении кредита Украине за счет активов РФ

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что власти пытаются избежать катастрофических последствий в случае изъятия российских замороженных активов. Однако, по его словам, Еврокомиссия игнорирует обеспокоенности бельгийской стороны.

Максим Прево

Фото: Virginia Mayo / AP



Заявление главы МИД Бельгии было сделано на фоне планов Еврокомиссии опубликовать предложение об использовании €210 млрд из замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в виде кредита.

«Текст, который комиссия представит сегодня, не учитывает должны образом нашу обеспокоенность»,— сказал Максим Прево журналистам перед встречей НАТО в Брюсселе (цитата по Bloomberg).

В бельгийском депозитарии Euroclear размещена большая часть заблокированных в ЕС активов России — €191 млрд. При обсуждении изъятия этих средств Бельгия потребовала от стран Евросоюза предоставить «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные» гарантии по кредиту и распределить все правовые риски между странами объединения.

