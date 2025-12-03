На Кубани предложили создать лабораторию клоновой селекции винограда

Доцент КубГАУ Дмитрий Козаченко предложил создать на Кубани лабораторию клоновой селекции винограда. Для повышения качества российского виноградарства до европейских стандартов понадобится около 12,5 млн руб., пишет «BFM Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Шато Пино» Фото: винодельня «Шато Пино»

По мнению специалиста, качество отечественного винограда существенно уступает европейским стандартам, хотя потенциально может превзойти зарубежных конкурентов. Клоновая селекция позволит отобрать кандидатов, которые будут превосходить базовый сорт по урожайности, ароматическим свойствам, размеру гроздей, окраске ягод и содержанию фенола.

«У нас есть закон о семеноводстве. К сожалению, там нет понятия клоновой селекции. В Европе это есть», — отметил Дмитрий Козаченко.

Эксперт указывает на серьезные проблемы отрасли: черенки заготавливают на плодоносящих виноградниках без сортовых маточников, отсутствует массовая селекция по положительным признакам. Это приводит к низкому качеству саженцев винограда.

Руководитель винодельческой компании «Крымвинпром» Александр Голубенко подчеркнул необходимость государственной поддержки. «Почему не смогут сегодня частники этим вопросом заниматься, потому что, во-первых, это наукоемкая работа и, во-вторых, она имеет такой длительный период получения результата», — пояснил он.

Клон винограда — не генетические эксперименты, а разновидность сорта, сформированная в течение ряда лет по специфическим признакам. В России такой селекцией сегодня не занимаются.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассматривают возможность законодательного закрепления понятия клона винограда. Парламентарии пришли к выводу, что такая селекция может стать ключевым инструментом повышения эффективности виноградарства.

Алина Зорина