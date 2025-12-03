Прокуратура Крыма контролирует проверку ДТП, в котором пострадали две школьницы
Прокуратура Крыма взяла под контроль ход проверки обстоятельств аварии в Черноморском районе, в которой пострадали два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Согласно предварительной информации, вечером 2 декабря восьмилетняя девочка ехала на электросамокате вместе с подругой по улице в селе Новосельском. При выезде с прилегающей территории они столкнулись с автомобилем Renault Modus.
В ходе проверки обстоятельств аварии прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.