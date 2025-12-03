В Адыгее чиновника обвинили в покупке непригодного жилья для сироты

Следственный комитет России по Адыгее возбудил уголовное дело против первого заместителя главы Шовгеновского района за превышение должностных полномочий при покупке непригодного жилья для сироты, что причинило бюджету ущерб на сумму свыше 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дело возбудили сотрудники Гиагинского межрайонного отдела по результатам личного приема руководителя регионального управления СКР Василия Ларина и материалам ФСБ по республике.

Следствие установило, что в 2024 году администрация района купила квартиру в поселке Майский Кошехабльского района для обеспечения жильем детей-сирот. Помещение признали пригодным и передали местному жителю из категории сирот, хотя оно не соответствовало требованиям законодательства.

Квартира не отвечала качественным и техническим характеристикам, предусмотренным условиями контракта и актом обследования. Из-за этого сирота не может использовать полученное жилье.

Покупка неподходящей квартиры нанесла бюджету муниципального образования ущерб на сумму свыше 1,4 млн руб.

Следователи и криминалисты проводят мероприятия по установлению обстоятельств преступления. Расследование находится на контроле у руководителя управления СКР по Адыгее Василия Ларина.

