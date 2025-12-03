Костин заявил об ориентировке на Китай и арабский мир из-за санкций

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него «не так важно» снятие санкций США, которые действуют в отношении банкира с 2018 года. По его словам, при международной кооперации ориентир в будущем будет на Китай и арабские страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В интервью CNN господина Костина спросили, ожидает ли он снятия санкций в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Глава ВТБ ответил, что «это политика, не имеющая к нему прямого отношения». «У меня дружеские отношения со многими крупными банкирами в США, они знают меня как надежного партнера. Меня это (снятие ограничений.—"Ъ") мало волнует»,— заверил банкир.

Андрей Костин считает, что «быстро ситуация не изменится». По его мнению, арест активов российских компаний в Европе и США «показал, что прежний порядок не восстановится». «Думаю, мы будем больше ориентироваться на Китай, Индию и арабские страны в будущей международной кооперации, а не на Запад. Мы сейчас Западу мало доверяем»,— уточнил глава ВТБ.

По данным Politico, США хотят вернуть России ее замороженные активы после подписания сделки по Украине. Активы РФ на территории Евросоюза (ЕС) оцениваются примерно в €210 млрд. Из них почти €185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия требует от ЕС распределить правовые риски, связанные с возможными судебными разбирательствами, между всеми странами блока. Принять окончательное решение могут 18 декабря.