SZ: Бельгия одобрит передачу Украине российских активов на трех условиях
Бельгия готова рассмотреть возможную передачу Украине кредитов под залог замороженных российских активов, но выдвинула для этого три обязательных условия, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера в Еврокомиссию.
Премьер Бельгии потребовал от стран ЕС предоставить «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные» гарантии по кредиту. Он также настаивает на распределении всех правовых рисков, связанных с возможными судебными разбирательствами, между всеми странами Евросоюза. Третьим условием стало обязательное участие в программе всех государств ЕС, на территории которых находятся заблокированные российские государственные активы.
Как отмечает газета, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова выполнить указанные условия, но Бельгия ждет официального подтверждения и поддержки от всех партнеров по Евросоюзу.
Замороженные активы России на территории Евросоюза оцениваются примерно в €210 млрд. Из них около €185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.