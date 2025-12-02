Politico: США хотят вернуть России ее активы после подписания сделки по Украине

Во время визита спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана в Вашингтон летом власти США заявили ему о планах вернуть России ее заблокированные активы после подписания соглашения по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как напоминает издание, изначальный проект мирного плана США из 28 пунктов включал отправку $100 млрд активов на усилия «по восстановлению Украины и инвестициям в ее экономику» под эгидой США. По словам собеседников Politico, европейские чиновники были возмущены перспективой того, что США заберут часть активов, которую номинально направят на восстановление Украины, а «оставшуюся часть поделят с Россией».

Замороженные активы России на территории Евросоюза оцениваются примерно в €210 млрд. Из них около €185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия потребовала от стран Евросоюза (ЕС) предоставить «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные» гарантии по кредиту. Также она настаивает на распределении всех правовых рисков, связанных с возможными судебными разбирательствами, между всеми странами ЕС. Принять окончательное решение по активам РФ могут 18 декабря.

