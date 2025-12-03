Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На 10 улицах Краснодара планируют создать полосы для общественного транспорта

Еще на десяти улицах Краснодара планируют создать полосы для городского пассажирского транспорта. Сейчас протяженность выделенных полос в краевом центре составляет 26 км. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Высшая школа экономики» разработала схемы организации дорожного движения в Краснодаре, в рамках реализации которых к 2034 году предлагается довести общую протяженность полос для общественного транспорта до 45 км. Выделенные полосы для общественного транспорта планируют создать на отдельных участках по улицам: Красная, Красных партизан, Тургенева, Селезнева, Дзержинского, Ялтинская, Ставропольская, 40 лет Победы, Колхозная и Офицерская.

В октябре 2025 года выделенные участки дорог по улице Северной продлили от Садовой до Ломоносова в обоих направлениях, их протяженность составила 1,5 км. В следующем году администрация Краснодара планирует продолжить работу. В первом полугодии года решат, на каких участках появятся новые полосы для движения маршрутных транспортных средств и определят источник финансирования.

Алина Зорина

