На Дону прокуратура направила в суд дело о гибели подростков в ДТП

Прокуратура Волгодонска направила в суд дело 22-летнего жителя Зимовниковского района, который в сентябре насмерть сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый двигался на машине по пр. Строителей с превышением скорости. Он проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко