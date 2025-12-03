Оборот предприятий общепита Кубани вырос на 14% за 10 месяцев 2025 года

Выручка предприятий общественного питания Краснодарского края достигла 147 млрд руб. за январь-октябрь 2025 года, увеличившись на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Прирост составил 18,3 млрд руб. в действующих ценах. В сопоставимых ценах рост достиг 1,6%, что свидетельствует о реальном увеличении объема услуг с учетом инфляции.

При сохранении текущих темпов годовая выручка кубанских предприятий общепита может превысить 170 млрд руб. в 2025 году.

Руководитель краевого департамента Роман Куринный отметил, что «рынок доставки продолжает выступать одним из драйверов развития отрасли». По его словам, спрос на готовую еду в регионе остается высоким, при этом среднее время доставки продолжает сокращаться.

Глава ведомства также добавил, что цифровизация меняет формат обслуживания — заведения активно внедряют онлайн-заказы через приложения, а доля безналичных платежей растет.

«Тем не менее, сегмент доставки постепенно выходит на этап стабилизации и занимает свою нишу. Традиционные заведения общественного питания, напротив, сохраняют свою ключевую роль»,— подметил господин Куринный. Он подчеркнул, что кафе и рестораны представляют собой устойчивый бизнес, формирующий культуру гастрономического досуга.

В 2024 году выручка предприятий общественного питания в Краснодарском крае достигла 146,6 млрд руб, что на 4% больше, чем годом ранее. Кубанские организации уплатили в бюджет региона 5,4 млрд руб. налогов — на 48,2% больше по сравнению с показателем 2023 года.

Нурий Бзасежев